雖然目前市面上最熱銷的電視尺寸為55-65吋，但很多小宅或租屋族都未必能容納大型電視，因此歌林除了推出Google認證androidtv 11 4K聯網液晶顯示器50型、55型、65型三種尺寸，今年再加碼推出43吋的小型電視，GU01系列採用4K Ultra HD，也具備HDR 10、HLG、Dolby VISION技術，更內建了多款串流平台，追劇看電影一機搞定，現買即享有LiTV電視頻道餐免費看30天。