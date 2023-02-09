為了迎接西洋情人節，參山處與樂成宮合作推出月老殿加持的「喔熊」愛情御守。（參山國家風景管理處提供／潘虹恩台中傳真）

參山處與樂成宮合作推出月老殿加持的「喔熊」愛情御守，將於11日在樂成宮月老殿送出99個愛情御守給現場求姻緣的情侶。（參山國家風景管理處提供／潘虹恩台中傳真）

西洋情人節即將到來，交通部觀光局參山國家風景區管理處特別與台中樂成宮合作，推出月老殿加持的「喔熊」愛情御守，將於11日在樂成宮月老殿現場將送出99個愛情御守給前去求姻緣的情侶；另，本月11日至19日間，參山處粉絲專業頁也將送出66個愛情御守給全國單身男女。

參山處長曹忠猷指出，元宵節推出的「喔熊」財富御守大受民眾歡迎，適逢2月14日是西洋情人節，因此再度與擁有271年歷史的樂成宮合作，在情人節期間推出「喔熊」愛情御守。

曹忠猷說，台中樂成宮旱溪媽祖廟2樓月老殿頗受各地男女前往祈福、求姻緣。這次與樂成宮合作放入由月老加持的求姻緣紅線，期待可以幫助單身男女加入脫單行列，早日覓得良緣，共度情人節；民眾也可以帶著愛情御守到谷關古靈寺祈求婚姻、到梨山千櫻園、姻緣丘賞櫻花「牽姻緣」，在旅遊中尋找幸福人生。

參山處指出，民眾於11日當天至樂成宮月老殿上香祈求姻緣，現場擲筊3次，只要有1次聖筊，當場拍照上傳參山臉書的活動貼文，就能獲得「喔熊」愛情御守，限量99個。

另外，民眾於11日至19日期間，只要到參山臉書粉絲專頁貼文留下「2023我的脫單宣言」或是「我的告白宣言＋tag告白對象」，就有機會抽中「喔熊」愛情御守；活動將抽出33幸運粉絲，針對1個帳號送出1對愛情御守（共66個），不論是想追尋愛情開結果、祈求另一半出現或是想實現人生第二春的有緣人，歡迎和參山處一起實現愛情願望。