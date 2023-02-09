台灣搜救隊前往土耳其支援救災，分派在土耳其阿德亞曼省進行搜救，當地時間8日下午3時40分（台灣時間加5小時）發現1名受困女子，搜救人員以破壞器材協助女子脫困，過程中女子一度失去生命徵象，醫療團隊立即輸液給藥、插管治療，並現地執行困難度極高的截肢手術，在團隊的努力下於晚間8時40分將女子救出，並立即進行CPR及電擊急救，成功幫助女子恢復生命徵象，並於9時20分送達阿德亞曼培訓及研究醫院，稍早傳出不幸消息，該名女子急救後仍宣告不治。