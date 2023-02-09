羅智強宣布參選大安區立委 邀高金素梅任榮譽主委

前台北市議員羅智強先前已將戶籍遷到台北，但仍持續「賣關子」，遲未宣布2024立委大選要參選何區，原定明日才揭曉答案的他，稍早直接透露將宣布參選台北市大安區立委，並邀請立委高金素梅擔任榮譽主委，兩人聯合啟動「為大安平安，民主健康而跑」活動。

羅智強是選大安區或是艱困選區，外界始終好奇，直至7日國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹透露，羅智強有向她表示過想選大安區，但她希望羅能到大同、士林區，挑戰現任民進黨立委何志偉；羅智強也回應，他如果去選艱困選區有可能會輸，不過自己得顧慮團隊和家人，這場仗必須志在必得「一定要選上」，參選大安區立委的態勢也漸趨明朗。

羅智強稍早發布採訪通知，表示明天將會宣布參選台北市大安區立委，並邀請高金素梅擔任榮譽主委，也會和高金素梅聯合啟動「為大安平安，民主健康而跑」活動；並喊出「國會有高強，大安一定強」的口號。