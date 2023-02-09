栗子帶有清甜香氣，做成甜食或鹹食都可以，深受許多人喜愛。張宏銘中醫師提到，栗子擁有豐富蛋白質、膳食纖維等，不僅可以健胃整腸、預防心血管疾病，還有預防骨質疏鬆和牙齒保健的效果，不過腸胃虛弱、腎臟病及糖尿病患者食用時要注意。

中醫師張宏銘在臉書粉專提到，栗子是殼斗科植物，富含蛋白質、膳食纖維、多種維生素與不飽和脂肪酸，具有健胃整腸、預防心血管疾病、抗氧化與維持骨骼肌肉機能運作的作用，此外還可以預防骨質疏鬆，對於牙齒保健也有良好效果。

張宏銘進一步指出，中醫典籍紀錄「主益氣，厚腸胃，補腎氣，令人耐飢。」指栗子有很好的滋補作用，可以協助身體養胃健脾、補腎強筋，若有消化不良或慢性腹瀉症狀，可以用栗子與薏苡仁、山藥煮粥吃，能緩解胃部不適，若出現腎虛型腰痛，栗子也可當作食療。

此外，栗子的含鋅量高，能改善護腺腫大問題，兒童缺鋅影響生長發育，也可透過吃栗子補鋅，需備孕的男女平時也可多吃栗子。不過腸胃虛弱者吃栗子時要注意，吃多了容易惡化消化不良、脹氣加劇，食用時要適量、細嚼慢嚥，此外栗子鉀含量高，腎臟疾病患者食用前需諮詢醫師，而糖尿病患者需嚴格控制血糖，只能淺嚐而止。