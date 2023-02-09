訊連FaceMe持續整合各式物聯網平台，並針對聯發科技最新發表的Genio 700優化效能。FaceMe運行於Genio 700上，經由聯發科技AI處理器優化，實測結果相較於單純只用CPU運算，可以展現6.5倍快的運算速度，並降低24％的CPU使用率，滿足智慧零售及智慧安控應用中，需要大量、高速且複雜的邊緣運算能力的需求，為採用Genio 700的業者提供更高效、快速且可靠的AI人臉辨識應用。

聯發科Genio 700提供高性能的IoT SoC和AI模組，為智慧家庭、智慧零售與工業物聯網裝置設計。Genio 700平台整合最新AI核心和加速器，大幅提升終端裝置運算能力，每秒可處理的影像幀數大幅增加，可支援多路影像AI即時人臉辨識，為人臉辨識在智慧零售及智慧安控等應用情境，大幅提升辨識效率。

訊連指出，FaceMe除了人臉辨識外也可以分析性別、年齡、情緒等資訊，也提供智慧零售顧客分析解決方案FaceMe Smart Retail。此外，結合既有的影像監控系統，做到即時多攝影機的人臉及人形追蹤，可以全場域快速搜尋特定人物的行蹤軌跡，加強場域安全。