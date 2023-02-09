不過，六角旗下王座受惠春節旺季效應，1月自結合併營收再創1.14億元新高，月增15.86％、年增達86.68％。澳洲子公司受惠展店效應及快銷品（FMCG）銷售增溫，1月營收年增21.6％。中國大陸解封後消費動能復甦，使杭州瑞里1月營收亦脫離谷底。

六角表示，餐食子公司王座受惠春節連假帶動餐飲消費力，帶動全台各店翻桌率成長，使1月營收首度突破億元、再創1.14億元新高。由於台灣餐飲業自去年下半年逐步回溫，王座去年可望轉虧為盈、終結連4年虧損，看好今年獲利可望再上層樓。

澳洲子公司Chatime Group在總店數拓增達170家、配合同店營收增溫，使1月營收年增達21.6％。目前快銷品（FMCG）商品於澳洲兩大超市銷售穩健，可望持續挹注加盟權利金與原物料銷貨收入成長，預計今年店數可望拓增至200家，維持當地手搖飲領導品牌地位。

中國大陸市場部分，隨著去年底放寬疫情管制、內需消費市場築底回溫下，六角旗下杭州瑞里1月營收已擺脫營運谷底。同時，在去年第四季調整營運體質後，營運損平點大幅下移，配合中國大陸境內消費明顯回溫，預期今年營運有望轉虧為盈。