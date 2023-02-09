維田表示，近年因為疫情與戰爭影響，智慧工廠轉型潮已成為趨勢，有助市場對工業電腦的需求成長，而從目前在手訂單來看，今年工業自動化、軌道車載、新能源、基礎建設等專案客戶需求仍保持穩定，目前在手訂單能見度仍達半年，業績動能無虞。今年亦將持續針對嵌入式系統BOX PC，以及機器視覺解決方案推出新產品，而在醫療產業方面，取得EN-60601認證後也將再推出醫療新品，持續強化三大領域營運佈局，為未來成長預備足夠量能。

展望2023年，在大陸鬆綁防疫政策後，預期景氣將逐步回升，中國製造業採購經理人指數(PMI)1月份已回升到50.1，維田看好大陸市場未來發展，今年也將進一步針對大陸市場進行開發與布局，首先將先參加5月「北京國際防爆電氣技術設備展覽會」以及9月「中國國際工業博覽會」，除展現產品的高度競爭力外，預期也尋求更多與當地廠商的合作空間。

此外，為提升海內外能見度，維田也將參與3月德國紐倫堡「Embedded World 2023」，及5月美國「Automate Show」、台北「COMPUTEX」等展覽，期透過參展推廣用於智慧交通(如船用觸控式工業電腦)、智慧醫療(如醫療平板、醫療PANEL PC)等新品，進而爭取新客戶及新訂單，推升2023年營運穩健向上。