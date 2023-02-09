林瑞雲表示，兆豐銀元月利息淨收益增加5億元，財務操作（包括股、匯市）增加29億元，單銀行端的稅後淨利就達38.57億元。

至於去年獲利包袱的兆豐產險，因元月不必提理賠準備金，產險單月獲利也有4500萬元，兆豐產險減資後再增資的資本額為53.3億元。

兆豐產的防疫保單原有80餘萬張，但在陸續到期和理賠後，目前剩下約30萬張左右。由於CDC疾病管制局仍未將covid-19降級為非傳染病等級，對於開學後及放寬防疫的疫情發展，兆豐金持審慎態度。