中原大學男排與馬尼拉大學交流賽登場，排球外交精彩對戰。（中原大學提供／呂筱蟬桃園傳真）

在菲律賓排名第一的馬尼拉大學男子排球隊訪台交流，於2月9日、10日與大專排球聯賽冠軍中原大學男子排球隊進行友誼賽，兩強相爭備受矚目，中原大學學生透過排球運動進行體育外交，充分展現年青人的活力與戰鬥力！

「中原大學男子排球隊VS馬尼拉大學男子排球隊」交流賽於9日下午3點開賽，中原大學董事長張光正親自到場觀賽並為選手加油打氣。張光正表示，中原大學雖然沒有體育相關科系，但是男子排球隊已經締造許多好成績，中原大學體育室主任兼男排教練陳克舟指出，中原大學男排隊已連續13年打進大專排球聯賽甲組公開一級前四強，去年4月更勇奪110學年度冠軍，今年朝二連霸目標努力。

馬尼拉大學男子排球隊是菲律賓大學體育協會成員，也是菲律賓2022大專盃的衛冕冠軍，被評鑑為入選最多國家隊球員的隊伍，今年力拼繼續衛冕，並選在台灣展開訓練營，希望增加球員實戰經驗。馬尼拉大學男子排球隊教練Banio強調該隊的特色，球員以最積極認真的態度面對每一埸比賽，就如同比特犬一樣爆發力強，對於攻擊對手十分的執著，不到最後關頭絕不放棄。

中原大學表示，中原十分重視學生身、心、靈均衡發展，積極推廣各式體育活動，歡迎馬尼拉大學男子排球隊來訪，相信雙方競賽能激盪出更多火花，增進彼此球技。第二場賽事將於10日下午1點半開打，歡迎有興趣的民眾至中原大學體育館免費入場觀賽。