大陸知名主持人張大大，8日開直播和粉絲連線聊天時，意外撞見家暴現場，電話也隨即斷線，讓張大大和在線的4萬名網友都嚇傻，所幸最後連絡上女粉絲確認她目前狀況，並再三叮嚀對方若遇上什麼事一定要報警，仗義又暖心的舉動，受到網友讚賞，他事後也在微博發文，表示只是用自己微薄能量，去想辦法幫助更多的人。

張大大8日晚間開直播時，正和一名女粉絲聊天，對方正向他傾吐婚姻的苦水，未料女方卻忽然沒聲音，之後就傳出一名男子的聲音「你跟誰說話呢？關了，把手機給我，是不是要挨打？」接著就聽到女生的尖叫聲，隨即連線也斷掉了。

張大大事後發文。（圖／取自張大大微博）

意外目睹疑似家暴的現場，讓張大大相當緊張，立刻回電給女粉絲，打了好一陣子才聯繫上，張大大趕緊關心對方是不是遇上什麼事，目前是否安全，讓女粉絲哭了出來，透露已逃出家裡，但沒透露是否遭遇家暴。

張大大也留下女粉絲電話，並叮囑她要有什麼事情就馬上報警，有需要也可以連絡他，他會給予最大的協助，事後張大大也在微博發文，寫下「儘量用自己的微薄能量，去想辦法幫助更多的人，這就是我想做的事，也是我應該做的事。還有，拒絕任何形式的暴力，任何！」網友也大讚他的暖心行為。