桃園中壢新明文創市集人煙罕至攤商怨成「蚊創市集」。（呂筱蟬攝）

桃園市中壢區新明公有零售市場2樓2022年轉型成「新明文創市集」，有攤商控訴，當初進駐10攤文創廠商，風光轉型開幕至今半年不到，因為宣傳力道不足人煙罕至已成「蚊創市集」。攤商無奈，當初進駐還要經過審核，但完全沒客人感覺像被騙進來，多數業者因為沒有生意都已拉下鐵門或當作倉庫，投入成本血本無歸。

市府經濟發展局市場科回應，公有零售市場2樓人流較少是普遍問題，當初招募新明文創市集攤商，也給予第一年免租金，後面幾年也有租金打折的優惠，持續投入資源如新設招牌及梯間指引等，原招募的10攤攤商，目前有6攤維持租約持續經營，預計今年3月再次進行4攤空攤招募，而5至10月會有市場願景常設展覽，並搭配2場體驗活動，持續輔導文創攤商辦理回饋，同時有要求廠商多方媒合各學校或團體至新明市場2樓策展，增加場地使用率。

在此經營咖啡館的吳姓業者說，當初攤商通過經發局評選審核進駐新明市場2樓，租約為期4年，經發局原本有找文創團隊協助營運，但過了不久團隊撤出，對於後續的宣傳完全沒人管，導致新明市場2樓沒客人，每天營收可能連1杯咖啡都沒有，但他仍要付水電費、市場清潔費等，他認為老舊市場活化要有作為不能虎頭蛇尾，如今狀況卻變成放任攤商自生自滅。

市議員謝美英接獲攤商陳情，她指出，新明市場文創聚落規格不足、標示不足定位也不明，空間有200坪卻僅10攤店家進駐，對逛街的民眾來說缺乏誘因，而原本的經營團隊因為標案結案，期限一到即撤出，炒短線打造市集的方式要揚棄，否則會越來越難吸引文創人才投入，看到新明市場也成了蚊子館，也讓人擔心經發局主導市場轉型的誠意。