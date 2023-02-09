《悲情城市》主演高捷與重映幕後重要推手褚明仁出席媒體試片。（牽猴子提供）

由侯孝賢導演執導的電影《悲情城市》，時隔33年後將在大銀幕以全新4K數位版經典重現，今（9日）舉行媒體試片，本來要演出的雲門舞集創辦人林懷民也到場觀影，他回憶33年前是在美國看首映，當時那些同輩導演看完都深感佩服，今天更清楚地看到很多細節。電影強大的感染力穿越時空仍深深打動影廳內700多名觀眾。

出身國立藝術學院（今北藝大）戲劇系的唐綺陽之前在臉書上說，大學時期曾經在《悲情城市》客串酒女一角。有趣的是，若不經「國師」洩露天機，幾乎沒人認得出來，仔細一瞧，片中起碼3、4場戲有唐綺陽身影，大多是慵懶地在「小上海酒家」和鶯鶯燕燕打四色牌。唐綺陽透露：「當時是暑假劇組到學校找臨演，其實自己不會打四色牌，為了演出才臨陣磨槍。」她印象深刻的是有一幕同框飾演歌女的蔡秋鳳，現場演唱讓她驚呼「蔡秋鳳真的好會唱、聲音好特別」，在電影最後，唐綺陽還和演員高捷、太保等人同框，甚至與如今的金馬影后陳淑芳阿姨，有一小段對話台詞。

飾演「小上海酒家」圍事小弟的「邰哥」邰智源，則讓眼尖的影迷一眼就認出。只見他忙進忙出，雖一句台詞都沒，但他那機伶目光、走路模樣等神態舉止，一路走來幾乎沒變。邰智源是在國立藝專影劇科（今台藝大影劇系）畢業那年，參加華視《青春大對抗》表演單口相聲而嶄露頭角，半年後便在《悲情城市》客串林家經營的「小上海酒家」圍事小弟，雖然鏡頭不多，但演來相當搶戲，讓近年因主持網路節目《木曜4超玩》而人氣高漲的他，在這部經典名作中的客串，更蔚為話題。

除了唐綺陽、邰智源外，觀眾也能看到許多大咖客串，包含「南哥」蔡振南和蔡秋鳳，分別在片中唱了哭調版的〈悲情的運命〉和台語老歌〈春花夢露〉。而《悲情城市》編劇吳念真、策劃詹宏志和作家張大春、謝材俊等人，也在片中分別飾演國小教員、東北返鄉的台籍菁英、上海來的大公報記者和教員等知識份子，他們憂國傷時，聚餐時，每每語多慷慨，因此台詞也特別多，幸好每次拍攝時，大夥都在台語特別溜的「台灣歐吉桑」吳念真（當時也只有36歲）開口帶動下，演來十分自然。

男配角高捷今天也現身試片現場，分享當年拍攝點滴，他在片中飾演三哥林文良，精神狀態異常的演出令人印象深刻，高捷坦言：「當時自己表演經驗不足，所以去請教侯導該怎麼詮釋，結果導演直接站起來示範。」他也逗趣地說：「還好我有點慧根、一點就通了！」《悲情城市》4K數位調光版本將於本月24日全台上映。