iRent公司爆發個資外洩風險事件，交通部公路總局今日認定業者違反個人資料保護法規定予以裁罰，新北市交通局據此認定iRent公司未善盡維護管理疏失之責，將依「新北市共享運具經營業管理自治條例」裁處業者最高9萬元罰鍰。

交通局綜合規劃科長吳政諺表示，交通局於1月31日第一時間得知事件發生，隔天上午就立刻通知並續發文給iRent要求說明，並於2月4日派員前往督導，認為iRent於新北市投放車輛提供市民共享運具服務，應負起完善保護用戶個人資料責任。

經交通部公路總局今日認定iRent違反個資法，並予開罰20萬元。交通局據此認定iRent未善盡維護管理疏失之責，影響民眾權益甚鉅，且外洩個資潛在風險達40萬筆，情節重大，故依「新北市共享運具經營業者管理自治條例」第5條第1項第3 款及第12 條規定，裁處業者9萬元罰鍰。

交通局表示，用戶如有遭受個資外洩發生權益損失或消費糾紛，可提供相關事證資料，市府將協助函請中央主管機關裁處，並協請消保官協助，維護民眾權益。