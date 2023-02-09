張男登「馬博橫斷」時，卻摔落300公尺深山谷身亡，王姓登山領隊遭判2年徒刑，民事一審則判賠346萬元，可上訴。圖為馬博橫斷。（本報資料照）

王姓登山領隊於2019年間，在臉書招攬登山隊，張姓男子等4人報名參加，在攀爬「百岳4大障礙」之一「馬博橫斷」時，張男卻摔落300公尺深山谷身亡，一、二審依過失致死判王2年，民事一審則判賠346萬元，可上訴。

判決書指出，王姓登山領隊未注意玉管處3月7日、11日公布境內3000公尺以上高山步道有積雪，沒告知團員帶簡易冰爪，登山前目視玉山北峰積雪、其他領隊告知天候不佳仍執意上山，最後1天登頂秀姑巒山返程時，張男滑倒摔落崩壁死亡。

判決書指出，王姓登山領隊當時帶團攀爬「馬博橫斷」，回程張男摔落300公尺深山谷慘死，法官認定王明知下雪且隊員裝備不足仍不撤退執意上山，釀張死亡，依過失致死等判2年。

罹難張男的歐姓妻子、小孩提刑事附帶民事損害賠償，主張王男平日透過臉書揪團爬山收費營利，應依消費者保護法負損害賠償責任。請求精神撫慰金、喪葬費等，求償626萬多元。王辯稱，「馬博橫斷」在登山界為高難度，屬「百岳四大障礙之一」，張男事前已知下雪，但為收集百岳不放棄，經詢問張也不願撤退。

王辯稱，有告知張等人危險地形嚴禁拍照，但張不聽勸放下保命登山杖，雙手拿手機拍照才摔落；稱事發後有到靈堂上香，交付奠儀5100元，應從求償金額中扣除。民事庭法官審酌，雙方職業收入以及侵害程度等，依精神撫慰金與喪葬津貼，共判王應給付歐女及張的2名小孩一共346萬9100元。