資深媒體人陳文茜近年身體狀況亮紅燈，去年休克3次、多次從鬼門關前救回。昨（8日）她突發燒到38.9度，全身發抖、無法進食，今（9日）凌晨陳文茜發文報平安，透露體溫降至36.9度，推測這次生病的原因應是腦幹旁掌管調節溫度的下視丘被免疫攻擊到失去功能。

陳文茜9日在臉書報平安，並娓娓道來生病的過程，指出星期二深夜開始不舒服，胃痛到吃胃潰瘍的藥皆無效，連續吃2包胃乳，而且冷到全身發抖。白天甦醒後，陳文茜仍感不適，因此取消錄音行程，難得睡午覺休息。週三清晨五點醒來，陳文茜頭痛又發燒，「想下床，一隻手卻撐不起來」，直到6點半才獲得管家幫助，一量體溫驚覺已燒到38.9度。

下午護理師到家中，陳文茜才知道台中這兩天溫差很大，推測這次生病的原因：「應該是免疫攻擊我的腦部在腦幹旁掌管調節溫度的下視丘，它受傷地很嚴重，失去了功能。」當時她做了快篩、PCR排除確診的可能性，又打了八小時的點滴，直到夜晚才慢慢退燒至36.9度。

陳文茜分享生病自救的2種方法：「戴上『我愛露西』的浴帽，愈大愈好，除了保護頭，不被空調或室內空氣交換器吹風影響，也增加快樂喜氣。」、「把空調或是室內交換器在靠近床位部分，遮一塊桌布。」她盼望回台北後身體可以好轉，「我不求健康，只求別太疼痛，干擾我起碼的工作。」