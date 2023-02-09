《證交所》泰豐明暫停交易 料與處分重大資產有關 17:392023/02/09 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣證券交易所指出，泰豐(2102)因有重大訊息待公布，明天暫停交易，將於重大訊息公布後，再申請恢復交易。外界猜測與處分中壢廠有關。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港特首李家超訪沙烏地 兩地證交所簽合作備忘錄 雲林文化資產 水汴頭跌米籮授證 陳敏薰、杜英達召集泰山股臨會 公司派提出禁止召集假處分 #泰豐 #暫停交易 #證交所 #處分 #資產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫險害慘？這家產險賣4房產換60億 真相曝光 14:332023/02/08 財經 退撫基金去年虧478億 今年將配置這2項資產 15:132023/02/09 政治 《證交所》如興去年第3季財報未繳 繼續停止買賣 16:192023/02/09 財經 百年銀行巨頭怎麼了？內部醜聞連環爆 一年虧掉2300億 15:252023/02/09 財經 去年ETF日均成交值119億、資產規模1.16兆 雙寫新高 21:212023/02/08 財經 新北狠兄擁千萬資產 卻為5萬殺弟分屍 04:102023/02/08 地方新聞 《美股》消息面：圍堵陸半導體 美擬拉攏印度；土耳其證交所關閉5日 10:492023/02/09 財經 證交所准了！台灣虎航申請創新板上市過關 17:482023/02/08 財經 多元資產基金 抗通膨、降波動 04:102023/02/09 投資理財 善用信託 財富傳承免贈與稅 04:102023/02/08 投資理財 國安會處長機場耍官威遭拔官 04:102023/02/09 政治要聞 證交所深耕股票造市制度 活絡優質低流動性股票交易量能 04:102023/02/07 產業特刊 觀念平台－國際接軌時 保險負債折現率的利差區隔很重要嗎？ 04:102023/02/07 專題周報 華安上市案 證交所審議通過 18:302023/02/07 財經 《國際金融》地震帶來不安 土耳其股市宣布休市至下周三 11:282023/02/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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