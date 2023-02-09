受農曆新年假期提前，工作天數減少影響，康舒科技(6282)2023年1月合併營收為17.97億元，年減13.9%。

就各事業來看，消費用電源受整體消費性電子市場需求相對疲軟、工作天數較短，1月消費用電源營收較去年同期衰退，營收佔比約50%；企業用電源受惠於伺服器、燃料電池、網通設備、智慧電網等產品線出貨穩健，儘管1月份工作天數減少，企業用電源營收仍較去年同期持續成長，營收佔比為41%。

在新事業及金屬沖壓部分，新事業在電動車產品持續出貨帶動下，營收較去年同期成長近30%，1月營收佔比5%；金屬沖壓受限於個人電腦(PC)市場面臨短期需求調整，營收較去年同期衰退，營收佔比4%。

許介立表示，第1季將較去年同期有個位數的衰退，全年來看，第2季到第4季均會較去年同期成長，全年將較去年兩位數成長。

康舒投資長陳薇媛表示，今年營運成長主要動能為企業電源本業及去年延後至今年出貨的車用電子，其中車用電子部分，日系客戶將於第1季開始出貨，如果符合預期，今年車用營收可望成長2到3倍，企業電源因第2季有新伺服器客戶進來，且網通設備電源料況改善，預計可望年成長15%，雖然智慧型手機及DT等市況不佳，消費性電源因今年上半年NB電源有斬獲，出貨大陸以外地區機種，預期年成長0%到5%，新能源因轉至新平台營運，今年營收將較去年減少。

近來外資及投信積極買超康舒，今天三大法人聯袂買超康舒3280張，成為康舒逆勢收高的推手。