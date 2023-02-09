香港女星薛凱琪早期以玉女歌手身分出道，其後跨足戲劇圈，拍攝多部賣座電影《早熟》、《分手說愛你》紅遍港台，不過外型精緻如洋娃娃般的她，近年卻不時傳出「進廠維修」的傳聞，現年41歲的她，日前在IG上傳生活照，化著濃妝的她，竟然和大陸女星范冰冰出奇神似，驚呆一大票網友。

薛凱琪5日曬出和女星鍾欣潼(阿嬌)共進晚餐的合照，在貼文中感性說道：「一個美好的夜晚」，可見兩人以休閒打扮亮相，即使年過40歲，依然擁有透亮、吹彈可破的肌膚，宛如少女般的顏值令人驚豔，此外，親密靠在一起的兩人，也朝鏡頭擺出嘟嘴、托腮等俏皮可愛的表情，展現彼此深厚的閨密情誼。

合照曝光後，網友們在底下回應：「元宵快樂，妳們比元宵還甜！」、「好呀好呀終於約上了」、「我的兩位女神合體」、「多多聚會要常見面啊」，另外，還有網友發現薛凱琪妝似乎化得有點厚，突顯出超尖V臉和高挺的鼻樑，直接撞臉范冰冰，讓網驚呼：「我以為妳是范冰冰！妳不如妝化淡一點比較好。」

事實上，薛凱琪自2014年起，她的臉蛋常成為外界焦點，有一說懷疑她做過整型手術，稱臉蛋變成「網紅臉」，另一方面，近年轉戰大陸演藝圈，出演綜藝節目《無限超越班》時，凍齡般的娃娃臉則被擔任導師之一的惠英紅狠批很像「40多歲的陶瓷娃娃」，直言再不把握機會，很可能慢慢接不到戲，掀起許多討論。