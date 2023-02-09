桃園楊梅國中秀才分校學生體驗學習韓流彩妝，期盼透過多元課程探索多元興趣。（呂筱蟬攝）

桃園市楊梅國中秀才分校招收因家庭遭逢變故而中途輟學、家庭功能不彰與失調等弱勢學生，該校也以技藝課程作為特色，在開學前夕校方與啟英高中合作舉辦「韓式美妝美甲藝術體驗營」，讓學生體驗走在時尚流行趨勢前端學習化韓式妝容，也讓大家開啟興趣更有動力學習一技之長。

楊梅國中校長李汝怡說，進入秀才分校的孩子，大多數原生家庭社經地位不高，或者父母無暇管教，導致本身出現行為偏差有中輟之虞，而秀才分校存在的意義就是拉他們一把，以輔導與多樣化的技藝課程，讓孩子也能探索屬於自己的一片天，每個進入秀才的孩子都可以在國中3年的就學過程中，選修3門不一樣的技藝課程，也希望他們找到興趣進而培養一技之長，藉此增加自信也有機會可以翻轉人生。

由啟英高中專業的教師群，帶領秀才分校學生學習修整眉型，使用眼影、粉底等多種彩妝產品上妝，也介紹時下最夯的韓式眼妝，讓學生一窺席捲全球的「韓流」所帶來獨特魅力。以往學生在分校美容美髮技藝學程課程所學習到的彩妝技巧，多為新娘妝、宴會妝等特殊妝容，這次的韓式彩妝課程，也讓學生運用平日所學技巧，即便無法立刻上手，但透過基本概念的教學，也讓大家培養美感與時尚接軌。

桃園市教育局則說，鼓勵各國中自辦或與高中職學校合作開辦寒暑假技藝育樂營，提供學生多元探索機會，這次秀才分校有超過3分之2以上學生免費報名參加。除了技藝教育育樂營外，教育局也挹注經費鼓勵各級學校開辦抽離式技藝教育課程、技藝教育專案編班、國中技藝社團及國小職業試探講座等，並在每年3至4月舉辦技藝教育競賽與成果發表活動，提供修習技藝教育課程的學生互相切磋與展現學習成果的舞台。