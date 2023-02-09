近來鄰居相處成為熱門話題。一位住在美國加州的台灣媽媽抱怨，鄰居來陰的檢舉他們家車子違停，卻不敢直接上門說，「只能說千金難買好厝邊」。不過許多網友發現，該媽媽的違停竟是停到人行道上，還囂張的說「馬路很孤單耶，有時候也走一下嘛」，紛紛湧入臉書粉專洗版留言，媽媽只好緊急關閉粉專。

媽媽在臉書粉專「北加媽媽日記」發文表示，最近家裡收到鄰居檢舉違停，車子總停到人行道上，「看到鄰居花時間照相蒐證，卻沒那個膽量來按門鈴直接跟我說，讓我實在非常三條線」。媽媽提到自己以前住的舊社區鄰居很熱情聊天，現在搬到新社區，有些鄰居雖然會噓寒問暖，但也有些鄰居不太理人，沒想到剛好碰到有人來陰的檢舉違停，「只能說千金難買好厝邊」。

媽媽提到，其實老公每次停車都很小心，不過她停車只在乎有沒有撞到車子，還宣布「沒撞到任何東西停車就已經很成功」、「美國郊區地大又沒人，誰知道會有人這麼在乎人行道」、「馬路很孤單耶，有時候也走一下嘛」。不過許多人看了之後認為媽媽本來就做錯事還嘴硬，紛紛湧入粉專洗版留言，媽媽只好刪除貼文，卻又發文表示「網頁被恐怖網軍淹沒了，暫時休息啦，沒想到網路上恨軍這麼多」，再度遭到流言洗版，最後只能關閉粉專。

對此，許多網友紛紛回應，「北X媽媽日記？」、「違規魔人丟臉丟到國外去」、「美國交通法規罰超重，出國還當巨嬰」、「從行人地獄出來的人也不忘把其他國家變行人地獄」、「違規停車就閉嘴乖乖繳罰單就好」、「台灣人的交通劣根性到哪都一樣」。