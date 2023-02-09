依勞基法規定，經勞資雙方同意後，工資給付可以於下月發給，但並未規定應在周期結算後幾天發給，因而有勞工抱怨部分事業單位太晚給薪，影響勞工維持生活所需，勞動部因而訂定指導原則，要求若約定工資給付日超過工資計算週期屆滿15天，地方主管機關應立即輔導事業單位調整。

依「勞雇雙方約定工資給付日及工資給付指導原則」規定，規範勞雇雙方約定工資給付次數，不得低於每一個月給付1次；如果勞雇雙方約定工資給付日如逾工資計算週期屆滿後15日，地方主管機關應立即輔導事業單位調整；地方主管機關並應依據期程表，輔導事業單位逐年向前調整工資給付日，以2026年底僱用勞工100人以上事業單位於工資計算週期屆滿後5日內給付工資、僱用勞工99人以下事業單位7日內給付工資作為目標。

指導原則也要求，若加班費及假日出勤加倍工資未另約定給付日者，應於最近工資給付日或併當月份工資發給；另有約定工資給付日或工資計算週期者，仍不得低於每一個月給付1次，至遲亦應於計算週期屆滿後15日內給付；勞雇雙方另有約定按季、半年或年結算並給付特定獎金者，給付日期仍應有合理約定，工資給付日如遇假日，雇主可提前發放，至遲亦應於原約定工資給付日發給，不得逕自延後給付。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，此次也分年及事業單位規模訂定不同目標，如今年年底250人以上事業單位、約3000家，目標應在10日內給付工資，2024年年底則249人以下事業單位也要求在10日內給付；目標2026年後，100人以上事業單位應在5日內給付，99人以下事業單位應在7日內給付。