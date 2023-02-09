土耳其強震後，當地災民正面臨酷寒氣候，慈濟內湖聯絡處今天上午召集志工，整理備妥總計重達25公噸（1358箱、8148條）的「加厚型環保毛毯」，將透過空運方式送暖至土耳其，慈濟基金會執行長顏博文前往駐台北土耳其貿易辦事處，向代表貝定可(Muhammed BERDIBEK)表達慈濟捐贈毛毯及致意，期待來自台灣各界的關懷，溫暖土耳其。

慈濟內湖聯絡處今天上午召集志工，整理備妥總計重達25公噸（1358箱、8148條）的「加厚型環保毛毯」，將透過空運方式送暖至土耳其。（慈濟基金會提供／林良齊台北傳真）

土耳其南部的卡拉曼馬拉斯省於當地 2月6日凌晨4點17分發生芮氏規模7.8、深度17.9公里的極淺層地震，造成土耳其境內十省及鄰國敘利亞一省傳出重大死傷災情。慈濟即刻成立「救災應變中心」，積極籌備相關物資，準備隨時展開援助行動，由於土耳其當地氣候嚴寒，因此慈濟先提供毛毯，後續也已規劃賑災團隊人力，前往土耳其協助相關人道救援行動。

慈濟內湖聯絡處今天上午展開所有環保毛毯庫存整理、出貨，為了因應強化禦寒能力，這次特地選用加厚型毛毯，每件毛毯都是回收寶特瓶再製而成，慈濟志工動員幫忙裁切、摺疊、打包、裝箱等，希望在最短的時間內送到災民手中。

整理好的毛毯，要先燙印上LOGO，一箱箱在集中區堆疊得整整齊齊的箱子，志工還要細心地先將表面灰塵擦拭乾淨，之後再黏貼上慈濟標籤及註明收件地址、物品、箱號、數量等麥頭標籤，一切就緒後才開始裝上貨櫃車，並在志工們的祝福聲中，直接運往土耳其航空公司機場倉儲，由航空公司安排，盡速起飛運送。

慈濟志工為遠在土耳其受災的鄉親，送去大愛環保毛毯，期許受災受難的人們，感受溫暖的大愛，以及來自遠方的愛與祝福，顏博文也表示，土耳其對於賑災團體的到來以及賑災物資的匯集均非常嚴格把關，慈濟持續關注災情也掌握土耳其的規範，隨時調整賑災腳步，以符合當地災民實際的相關需求及幫助。