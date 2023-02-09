疝氣簡單來說就是體內器官脫離原位、鑽到別的位置，並且依照發生部位不同，有不同的名稱，像是發生在肚臍就稱為臍疝氣，發生在手術傷口則稱切口疝氣，而最常見的就是腹股溝疝氣。泌尿科醫師戴定恩在臉書粉專發文提醒，一定下腹有凸出物，咳嗽、搬重物時會感到疼痛，就要注意可能罹患疝氣，另外他也分享5招預防。

戴定恩指出，後天性疝氣發生的原因大部分跟腹壁筋膜變薄，加上咳嗽、使力而造成腹壁薄弱突出有關，儘管後天性疝氣與本身體質有很大關聯，但還是能透過5大方式預防。

首先是戒菸，尼古丁等物質會誘發慢性咳嗽，長期用力咳嗽之下，較容易引發疝氣，或者導致疝氣復發。其次是維持標準體重，因為體重過重會增加腹部壓力，減輕體重對於疝氣的預防也有所幫助。第三是培養良好的飲食習慣，均衡攝取各種人體所需營養素，加上補充蔬果，除了能避免便秘還可強化肌肉組織。

第四應盡量避免抬舉重物，減少腹部施力的動作，或運用適當的技巧抬舉重物。最後則是攝護腺疾病治療，當男性攝護腺肥大，排尿時腹部必須相當用力，也容易因此誘發疝氣，建議接受攝護腺治療，可減少疝氣發作。

戴定恩提醒，民眾如果鼠蹊部或陰囊處出現突出的腫塊，且突起的部分感覺有疼痛、悶腫的情況，一旦躺平時腫塊就會消失，很可能罹患疝氣，必須盡早就醫。