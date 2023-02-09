天主教輔仁大學傑出校友張念慈於2022年12月29日上午突發心臟病猝逝，各界無不深感悲慟不捨，輔仁大學校長江漢聲悲嘆痛失英才！為了追悼這位樂善好施的生技奇才，輔大將於2月17日早上10點舉行追思彌撒。紀念張念慈校友對台灣及輔大的卓越貢獻。

張念慈博士生於1950年，就讀輔大時受業於有機化學領域的蔣時聰教授，於1972年從輔仁大學化學系畢業，與同窗妻子翟台茜女士赴美深造，並獲美國布蘭戴斯(Brandeis)大學有機化學博士、麻省理工學院博士後研究。張念慈與夫人翟台茜女士分別於2006年與2021年獲頒輔大傑出校友，夫妻皆榮獲輔大傑出校友殊榮,傳為佳話。

生技奇才張念慈猝逝 輔大2月17日舉行追思彌撒

張念慈學成後深耕生技產業，先後成功創造三家高科技生化公司，吸引頂尖科技大師，創立台灣浩鼎，轉移生化技術，推動台灣成為亞太生化製藥中心。張念慈提出的新藥成功「四才」條件，即人才、選材、智財及錢財，即被生技界喻為經典。

張念慈事業有成後不忘回饋社會，並為台灣生技界注入新血、支持母校發展，長期贊助各種教學發展計畫、多次大手筆捐款；近期，輔大為籌建理工學院實驗大樓，張念慈不但帶頭數度慷慨解囊，還出面號召團結校友捐款，他曾表示因為在輔大才學到紥實的化學底子，所以也希望盡力改善環境，讓學弟妹成為與國際接軌的化學人才。

生技奇才張念慈猝逝 輔大2月17日舉行追思彌撒

張念慈一生樂善好施，性格爽朗、慷慨，創業充滿傳奇，他的猝逝不僅是個人、家庭和公司的遺憾，更是國家、生技新藥界難以估算的損失，輔仁大學將於2月17日星期五早上10點於淨心堂舉行追思彌撒，除了校長江漢聲率師生到場，張念慈當年的同窗好友也將到場緬懷，一起追思與祝禱這位生技奇才的璀璨一生。