蘇志燮為戲犧牲色相，在幻想戲中變身道士。（八大提供）

45歲韓國男神蘇志燮主演的輕鬆喜劇《我身後的陶斯》，飾演國安局情報員角色，展現他一貫的酷帥模樣，為查清謀殺案件，成了女主角鄭仁仙的雙胞胎保母，和孩子間的互動對戲，反差萌擄獲觀眾，網友封他是韓版的《魔鬼孩子王》。

該劇故事描寫蘇志燮飾演代號為「陶斯」的神秘特務，因為一場任務失去了夥伴女友，傷心之餘還被懷疑是內部間諜，從此選擇隱姓埋名，然而鄭仁仙飾演的單親媽媽，和她一對可愛的雙胞胎，卻闖進了他的生活，展開一段浪漫的愛情故事。

宣傳時，導演分享拍攝動機以及想傳遞的主軸，提及「到底諜報比較辛苦，還是育兒比較辛苦…」一聽到這句話，蘇志燮忍不住笑出來，毫不遲疑回應：「我認為育兒比較辛苦！」引來全場哄堂大笑。蘇志燮表示，在日前的電影作品已有和小孩的對戲經驗，很開心拍攝時很順利、也有意思，「但一次帶2個的確蠻吃力的，體會到母親真的很偉大！」

劇中蘇志燮因角色的設定有不少動作戲，他在開拍前特別去武術學校上課訓練，拍攝現場不忘加緊反覆練習，讓打戲表現更加到位。除了帥氣十足的身手展現，因鄭仁仙的幻想，蘇志燮搖身一變成了「道士」，不僅左右臉頰貼上腮紅紙，還對著鏡頭嘟嘴賣萌，犧牲色相笑翻網友。

《我身後的陶斯》10日起，每週一至五晚間8點於八大戲劇台播出。