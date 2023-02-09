一名駕駛日前在路上目擊一輛特斯拉等紅燈時未讓後方正鳴笛的救護車，他在旁錄下影片罵「廣播喇叭一直持續，就是不讓救護車過…難道是怕被檢舉闖紅燈嗎？」不過其他網友發現該駕駛當時就在救護車右側，紛紛痛批他也未禮讓，「你還往前不讓車轉出去耶」、「會拿手機拍不會往右前讓開？」

該網友在臉書「爆料公社」分享影片稱，他當時開車時遇到左側內車道一輛白色特斯拉停在路口等紅燈，但特斯拉後方是輛正在鳴笛的救護車，原PO痛批特斯拉駕駛絲毫不願往前駛，讓救護車通過，發文罵「廣播喇叭一直持續，就是不讓救護車過…難道是怕被檢舉闖紅燈嗎？」

不過多數網友卻認為原PO當時擋在救護車右側沒開走，也是擋住救護車，「你還往前不讓車轉出去耶」、「只會爆料特斯拉不讓路，你前面也沒車，幹嘛不讓還有時間拍？你的行為跟擋路有什麼不同」、「你其實可以往右開，救護車一樣可以走」、「好奇綠燈直行，你怎麼不走？走了救護車就算前車不讓，也可以走你這道過去」、「會拿手機拍不會往右前讓開？」

依道道交條例第45條第2項規定：「聞救護車之警號，不立即避讓者，處汽車駕駛人新臺幣三千六百元罰鍰，並吊銷駕駛執照」，此外若駕駛人聞救護車警號，在跟隨其後爭道，將可開罰600元至1800元以下罰鍰。