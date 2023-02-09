樂高打造信義快閃咖啡屋 增添浪漫氛圍 18:012023/02/09 中時 林欣儀_時尚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 樂高打造信義快閃咖啡屋 增添浪漫氛圍（業者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為宣傳樂高花藝系列推出的新品，品牌搭上情人節的氣息攜手浪花花藝在信義區街頭用樂高花藝系列新品「野花花束」及「乾燥花擺設」，即日起至2月14日間在信義誠品一樓打造夢幻快閃咖啡屋，為情人節期間增添浪漫氛圍，另除咖啡屋之外，品牌還推出「花」現樂高尋花地圖及愛之宣言創意拼砌獲得拍立得紀念照，多項傳情活動。 吳卓源把愛意戴身上 台中Moxy酒店情人節專案開跑 客房走廊搖身變行動酒吧 超商雙雄出花招 搶情人節商機 #樂高 #咖啡屋 #快閃 #花藝 #情人節 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 京站情人節三大活動開跑 《鬼滅之刃》拍照打卡抽電影票 12:262023/02/09 生活 「最愛釋妳」鳳梨釋迦加工品 情人節前夕甜蜜上市 20:122023/02/08 財經 情人節急凍！台北剩11度 濕冷連4天 06:562023/02/08 生活 海瑞溫斯頓情人節珠寶表 限量14只 17:092023/02/08 娛樂 音樂撫慰人心！小提琴家魏靖儀小港醫院快閃演奏 14:182023/02/09 寶島 單身族不哭！情趣品牌推「單人住宿」送羞羞福利 16:292023/02/08 生活 搶攻情人節商機 HAPPY GO推送禮不踩雷專區 12:162023/02/09 財經 MONTAGUT女包 情人節禮優選 04:102023/02/08 產業．科技 為有情人而設！ 六福一禮莊園節快閃店鋪10日起登場 13:562023/02/08 生活 FEniX告白經驗大公開 家齊穿女僕裝全場爆笑 16:302023/02/09 娛樂 情人節浪漫遊 嘉義縣8處約會必訪景點 14:132023/02/08 生活 嘉縣8處放閃勝地 情人節浪漫遊 04:102023/02/09 地方新聞 情人節珠寶 蕭邦、喬治傑生、FRED愛心登場 16:562023/02/08 娛樂 《金融》抓緊情人節商機 LINE Bank三招刺激消費 11:382023/02/08 財經 情人節送喔熊愛情御守 參山處多箭齊發扮紅娘覓良緣 14:132023/02/09 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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