為宣傳樂高花藝系列推出的新品，品牌搭上情人節的氣息攜手浪花花藝在信義區街頭用樂高花藝系列新品「野花花束」及「乾燥花擺設」，即日起至2月14日間在信義誠品一樓打造夢幻快閃咖啡屋，為情人節期間增添浪漫氛圍，另除咖啡屋之外，品牌還推出「花」現樂高尋花地圖及愛之宣言創意拼砌獲得拍立得紀念照，多項傳情活動。