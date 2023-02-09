爭取台中捷運藍線儘早核定，台中市長盧秀燕準備「台中捷運綠線通車限量紀念卡」，9日在行政院會中贈送給院長陳建仁、副院長鄭文燦，她強調，台中市府去年底提送中捷藍線修正報告書至交通部，盼中央儘速核定。交通部長王國材則表示，本月將安排綜合規畫審查委員會審查。

台中市府交通局長葉昭甫指出，捷運藍線如能及早佈建完成，與捷運綠線在市區交會形成十字軸線的捷運路網。(台中市府交通局提供)

中捷藍線的推動爭議頻傳，交通部去年11月審查台中市府提報的「台中都會區大眾捷運系統藍線建設計畫綜合規畫報告」，要求市府針對經費增加等問題補件說明，台中市府交通局也依照目前原物料價格調漲等情況，考量市場行情等問題重新估算調整，去年底再提報交通部。

盧秀燕列席行政院會時提出，中捷綠線是目前大台中唯一一條捷運，市府著手推動藍線，進度良好，去年底送交通部的修正案，已依中央政府對捷運建設的非自償經費補助比例分擔公式做計算，盼能加速核定。

她強調，在評估可控、不可控制等因素後，中捷藍線所差經費約53億元，原本地方應盡力爭取中央補助，但考量藍線建設期程達10年，若是將53億元拆10年，以分年編列的方式也是可行，目標就是「早日開工、早日通車」。

此外，盧秀燕也爭取中央儘早核定中捷綠線延伸至大坑、彰化，她說，此案已經3次修正並報院，只差最後一哩路。鄭文燦指出，綠線延伸因涉及跨彰化的部分，因彰東擴大都市計畫變更仍有600公頃土地未完成，且考量路廊取得成本，將在評估此案開發價值。

陳建仁對中捷藍線、綠線延伸的推動都表示樂觀其成。王國材則表示，交通部本月將安排舉辦中捷藍線綜合規劃審查委員會，經費增加的問題仍是關注焦點；另綠線延伸案去年8月已在國發會提出彰化段定線與都市計畫結合的問題，盼中市府與彰化討論後再送中央，交通部會儘快安排審查。