草莓的盛產期在每年12月至隔年3月，酸甜的好滋味吸引不少民眾到果園採果，許多商人更趁機推出「草莓大福」，不過營養師提醒，巿售1個草莓大福的熱量約200至270大卡間，算是熱量相當高的甜食，為此也教授民眾自製減糖版的草莓大福，才能吃的健康又開心。

部立桃園醫院營養師傅鎂枝表示，草莓有著「果中之后」的美譽，100克的草莓內含69毫克的維生素C，若攝取1份草莓就等符合每日維生素建議量。草莓除了有豐富的維生素C以外，也含有「自由基清道夫」之稱的鞣花酸，具有抗氧化的作用，能保護細胞DNA結構不被自由基傷害，另也能抑制酪氨酸酶活性，阻斷黑色素生成，達到美白及淡斑的效果。

許多商人會將草莓加工成草莓大福，傅鎂枝教授民眾製作減糖版的草莓大福，5人份的減糖版草莓大福所需的準備食材，大福皮需要糯米粉100克、砂糖20克、代糖10克及水120克；紅豆餡需要無糖紅豆沙100克 、砂糖20克、代糖10克，另還有中型草莓5顆及適量的太白粉。

傅鎂枝說，先把大福皮的材料放進碗裡攪拌均勻，再把大福皮麵糊放進電鍋蒸熟，蒸好的皮拿出來用筷子攪拌到有光澤與滑潤的狀態，把砂糖與代糖倒入無糖紅豆沙拌勻後備用，再將洗好的草莓用紅豆餡包起來，取出40克的大福皮並放在太白粉上，用手把大福皮壓成圓型，把表面多餘的粉輕輕拍下，最後把紅豆餡放在大福皮中間，包起來即完成。

傅鎂枝表示，巿售的草莓大福熱量約介於200至270大卡間，用減少砂糖與使用代糖的方式製作出來的草莓大福，每個熱量約162.4大卡，最多可以減少100大卡。另也提醒，草莓雖然營養多但富含鉀離子，所以「限鉀」的人建議少吃，草莓的草酸含量也高，呼籲有「草酸鈣結石」的民眾也要少吃。