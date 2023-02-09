新北市中和區3日傳出楊姓4口之家3死成乾屍悲劇，行政院長陳建仁指示衛福部強化社會安全網，主動通報與轉介需要協助的脆弱人群。精神科名醫沈政男表示，必須施行長照保險，才有充足財源涵蓋全日照顧，若資源有限則優先投注在照顧負擔最重的家庭。新北事件的啟示是，照顧者崩潰風險應該有可量化的評估工具，且越是拒絕幫助的家庭越需要幫助，長照體系可使用「高照顧負擔家庭」，聚焦照顧危機與介入急迫性。

「基本上我對台灣公共長照的看法，從幾年前就認為必須施行長照保險，至今沒有改變。」沈政男表示，就因為如此一來才有充足財源，可以涵蓋全日照顧，真正幫助中重度失智失能家庭。然而，如果暫時沒有要做全日照顧，那麼就把有限照顧資源，優先投注在照顧負擔最重的家庭。

沈政男指出，現行「長照2.0」先做社區照顧，而接受服務者大都是輕中症失智失能，其實，反過來想，為什麼不先做全日照顧，以中重度失智失能為焦點？總之，長照制度背後的政治哲學，值得好好省思與討論。高風險家庭評估是這樣，確實有在評估，問題是：能否給出一個風險等級，一到幾級什麼的，好讓有限資源可以做最大效益的安排？目前對個案有分級，但對整個家庭照顧體系的評估，尚未量化。

沈政男提到，從新北這個事件可以得到的啟示就是：照顧家庭面臨照顧危機，甚至照顧者崩潰的風險，應該有一個可以量化的評估工具，然後就此標明照顧風險程度，並優先關注風險最高的家庭。

「一個概念：越是拒絕幫助的家庭，越需要幫助。」沈政男強調，問題是：精神系統與失智系統的個管人員，能否具備夠多夠好的長照概念？慢性精神病若已造成患者無法自理生活，本質上就是長照，而失智長者最需要的介入也是長照，這時候個管人員必須知道，這樣的家庭是超高風險，值得最多幫助。更何況家屬竟然拒絕了幫助，可見對自己的照顧風險欠缺客觀認識。

沈政男直言，「高風險家庭」是社政單位的用語，不見得符合長照需求，其實長照體系可使用「高照顧負擔家庭」，讓所有人員更能聚焦這類家庭的照顧危機與介入急迫性。