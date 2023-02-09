南投縣衛生局舉辦「愛自己愛篩檢」愛滋篩檢活動。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣愛滋病感染通報532人，其中，危險因子以不安全性行為最多占67％；衛生局長陳南松提醒民眾，浪漫之際要全程正確使用保險套，才能免於性傳染病及愛滋病威脅；如果發生性行為未戴保險套，記得做愛滋篩檢，早期診斷、早期治療。

南投縣政府統計截至今年1月，愛滋病感染通報532人，感染年齡多為性行為活躍的青壯年，且有年輕化趨勢，其中25歲－49歲感染人數達356人（占70％），18歲－24歲的年輕族群計11人（占2％）；分析危險因子以不安全性行為主占67％，也是感染性病、愛滋病的主因，而且超過半數以上的年輕人，不使用保險套或很少使用保險套。

衛生局將於情人節前夕2月11、12日下午1點至6點，於埔里鎮18度C巧克力工房（南投縣埔里鎮慈恩街20號），舉辦理「愛自己愛篩檢」愛滋篩檢活動，對象為55歲以下青壯年、有性行為者，完成抽血即贈送50元超商禮券或精美小禮物，歡迎民眾踴躍參加。

陳南松呼籲有感染風險行為者，如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染性病等民眾，為了自己及親密伴侶健康，應主動接受愛滋病篩檢，建議每3至6個月篩檢1次，以了解愛滋感染狀況。民眾也可透過南投縣政府衛生局網站，線上申請愛滋病毒匿名篩檢，不用掛號即可匿名預約篩檢服務，或撥打防疫專線（049）2220904洽詢。