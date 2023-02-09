台中34歲吳姓女子日前將機車停放於高鐵台中站附近1處空地，未料當晚回到台中後，欲牽車卻遍尋不著，幸經警方協助，不到10分鐘即順利找到吳女愛車。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中34歲吳姓女子日前搭乘高鐵到北部出差，將機車停放於高鐵台中站附近1處空地，未料當晚回到台中後，欲牽車回家卻遍尋不著，苦尋30分鐘仍一無所獲，著急報警協尋，幸經警方協助，不到10分鐘即順利找到吳女愛車，令吳女相當感謝。

據了解，當天吳女將機車停在一處空地便趕緊搭乘高鐵北上拜訪客戶，晚上回台中卻發現機車不翼而飛，尋找半小時仍找不著，在精疲力盡下報警求助，台中市政府警察局烏日分局烏日派出所巡佐王瑞波及警員蔡裕閔獲報後立即前往處理。

王瑞波、蔡裕閔在確認吳女機車未被拖吊後，便至停車處查看，發現地上有翻修跡象，研判吳女機車可能因停車場的搬遷工程移置別處停放；經聯繫值班人員得知，原來停放在空地的車輛均移置到500公尺外的另處停車場，載吳女前往終於助她找到愛車。

吳女見到愛車，鬆了一口氣表示，平常都將機車停放在固定的停車場，今日順路就停放在該空地，沒發現該處將進行搬遷工程，幸在員警幫忙下，僅花費約10分鐘就尋回機車，相當感謝。

烏日警分局分局長尤啓南呼籲，民眾外出時，如車輛停放在不熟悉路段或停車場，恐因巷弄多、景色相似等原因而易忘記停放地點，此時可記下附近清楚地標或以手機拍照留存或以通訊軟體Line功能「位置資訊」記住自己停車的位置，以防止類似情形發生。