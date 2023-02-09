活躍於國際舞台的台灣編舞家蔡博丞攜手新銳攝影師何孟學，於疫情期間拍攝舞蹈影像《The Cell》，今年從35個國家、290多部作品中脫穎而出，與其他29部短片共同入選第51屆「鏡頭上的舞蹈影展」，將於2月11日下午於林肯中心電影院放映。

蔡博丞表示，「即使沒有實體的演出，我們也能透過螢幕讓更多人看見舞蹈的美麗之處」，他感謝文化部在疫情期間對於藝文團隊的支持，微電影初次登場就受到國際肯定，包括入選柏林、東京、布魯塞爾等各地不同類型的獨立影展，「給予我們很大的信心來面對後疫情時代的挑戰。」

何孟學表示在製作過程中，他和蔡博丞一起在電腦前實驗各種畫面及效果，用音效素材拼貼出每個段落的聲響。這趟一開始不知終點在何處的航程，卻能激發出跳脫自我慣性的創作框架，創造了獨特的影像風格。

影展聯合策展人麥可．特魯斯諾維克（Michael Trusnovec）在官方新聞稿中表示，「今年影展網羅面向相當豐富，來自世界各地的舞蹈影像作品，展現藝術家的發人深省的見解，也說出動人心弦的故事。」

「鏡頭上的舞蹈影展」活動將從2月10日至13日為期4天，30部入選短片分為13個單元播映，《The Cell》將與德國《Mother Melancholia》、英國《Transparent》共3部短片組成「全球短片」單元（Program 3： Global Shorts），於2月11日下午在紐約林肯中心電影院放映。更多資訊可上林肯中心電影協會官網filmlinc.org及舞蹈電影協會dancefilms.org查詢。