年後早晚溫差大、氣溫忽冷忽熱，恐將容易引起「痛風」發作，患者的生活也容易受到影響。張語希營養師於社群指出，最近不少門診患者反應痛風問題，嚴重者甚至無法好好走路、只能透過輪椅或拐杖代步。另外，痛風引起尿酸沉積於關節處，有患者腳踝腫大連鞋子都無法穿著，僅能穿拖鞋外出行走。

張語希營養師解釋，痛風為一急性關節炎，症狀包括關節紅腫、關節發熱、關節處痠痛難耐等。因急性發作時疼痛劇烈，連風吹都能感受到痛楚，故名為痛風。以科學角度來看，人體的老廢細胞或攝取食物，在體內進行分解時，會釋出組成DNA的成分「普林」，其代謝後再形成「尿酸」。當尿酸過多無法排出結晶時，堆積於關節或腎臟等部位，就可能引起發炎或紅腫疼痛。

張語希營養師進一步說明，痛風的形成原因主要有二：其一是體內產出過多的尿酸，多因高普林飲食、壓力或過勞、攝取過多含糖飲料或運動過於激烈所引起；其二則是尿酸排泄速度降低，與高脂肪飲食或酸性食物攝取過量、肥胖、飲酒過量、腎臟功能不完全等因素有關。

●痛風發作時如何緩解症狀？植物性蛋白質要多吃

當痛風急性發作時，可以採取哪些措施緩解症狀？張語希營養師列舉如下：

1. 保持均衡飲食：患者用餐時謹記以3大類食物：「五穀雜糧、蔬果類、蛋豆魚肉類」做為飲食內容，並分別按照「2：2：1」比例食用。

2. 每日充足飲水：每日飲水量務必維持在2000c.c.以上，幫助身體排泄尿酸，同時預防腎結石。

3. 攝取豆類製品：豆製品如豆漿、豆皮或豆腐，為「植物性普林」，相較於海鮮或動物內臟，較不會提升體內的尿酸濃度。

4. 調整飲食內容：蛋白質方面，建議以植物性蛋白質為優先，較不易產生尿酸；動物性蛋白質則可吃蛋、乳製品等等，肉類應視情況減少攝取。另外，高油脂飲食與加工食物則應極力避免。

另外，張語希營養師也提醒，痛風時應避免內臟類食物（如豬肝、小腸）、海鮮類（虱目魚、蛤蜊、干貝、吻仔魚）濃縮肉汁或火鍋湯（如雞精、燉煮肉汁），含糖飲料與酒精更是造成尿酸沉積的元兇，務必要避免食用，以免影響痛風病情、致使症狀惡化。

最後，張語希營養師呼籲民眾，除了注意保持理想體重外，減低高風險食物如內臟、紅肉、果糖/玉米糖漿、從飲食下手有助於遠離高尿酸與痛風。若近日自覺關節疼痛不堪，也應盡早就醫治療用藥，以期症狀改善、回歸正常生活。

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