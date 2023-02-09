近年來台灣市場上韓國翻譯小說數量增加，韓劇在台亦往往造成熱播話題。韓國作家，同時也是編劇、導演、電影製作人的孫元平近日受邀來台，分享代表作《杏仁》、《三十歲的反擊》對韓國社會的觀察。

孫元平的《杏仁》常被相較於韓劇《秘密森林》，主角皆是患有述情障礙症，孫元平指出寫《杏仁》時自己甫生產，體悟到「人與人在用語言溝通之前，是用情緒溝通的」，想像若一個無法表達情緒的孩子要如何與世界溝通？她也觀察主角感知與常人雖不同，放在現實社會中來看，其實也反應了人與人關係日益冷漠疏離的通病。

孫元平表示，現代社會不論在哪個城市都有類似的情況，雖然有很多社交媒體平台可以交流，但有時候反而一個人更舒適，雖然對他人有太多情感似乎也讓人疲累，但一般人內心最深處仍是期待交流的，她笑稱：「這正是人複雜的地方」。

《三十歲的反擊》則描寫了邁入30歲、低薪，做雜務的非正職員工，決定對動彈不得的人生，展開出其不意的扣殺。孫元平表示創作這部小說時，自己年齡已過30，但在電影或小說領域，都還沒有取得成功，常常抱著筆電在咖啡廳寫小說時，有種「自己已經很努力了，卻還是無法成功」的鬱悶感，她以此小說寫下初心，希望自己在日後也不要忘記。回首自己的創作歷程，她認為人一旦有想走的方向，就算面對很多挫折也會再努力一點，渴望成功。

孫元平試圖藉由作品探討社會的結構性問題，她的小說主角多半是一般人不會想主動認識、交流的異類，希望透過小說讓人們更關心社會。她也透露《三十歲的反擊》已有影視計畫，而接下來的兩部作品，一本是九尾狐的童話，一本是中年大叔找回希望的故事，也都計畫在台出版。