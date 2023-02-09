美國戰略司令部(U.S. Strategic Command)近日通知國會，中國已經在洲際導彈發射器的數量上超越美國，但美國目前的核彈頭以及洲際導彈數量仍然多於中國。

《美國之音》報導，美國戰略司令部是國防部11個聯合作戰司令部之一，負責戰略威懾、核作戰、核指揮、導彈防禦等領域。該司令部司令、空軍上將安東尼．科頓(Anthony Cotton)在1月26日發給國會議員的一封信中指出，中國的陸基固定和移動洲際彈道導彈發射器數量已超越美國。不過，這封信裡還說，中國的洲際彈道導彈或核彈頭的數量尚未超過美國。

報導說，這封信是回應4名現任眾議院軍事委員會主席與成員的共和黨參眾議員於2022年12月5日發出的信函。

這項報告是依據2022年美國《國防授權法案》規定，當中國的洲際彈道導彈、核彈頭或洲際彈道導彈發射器數量超過美國時，美國戰略司令部必須通知國會。

報導稱，這4名議員隨後也發表聲明表示，中國在洲際導彈發射器的數量上已經超越美國，應該給美國敲響警鐘。毫不誇張地說，中國核現代化計劃的推進速度比大多數人認為的要快。在調整我們的核力量態勢以威懾俄羅斯和中國方面，美國不能再浪費時間了。

美國國防部去年11月底公佈2022年度《中國軍事與安全態勢發展報告》(CMPR)指出，中國目前擁有約400枚核彈頭，並且有可能在2035年前擁有大約1500枚核彈頭庫存，比目前的數量增加近4倍，大部分都可打擊美國本土。

美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)12月9日也警告，俄羅斯和中國正在將其核武庫進行「現代化和擴充」。