業者因應玫瑰花價高，準備「香皂花」供消費者做選擇。（張亦惠攝）

情人節將至，今年因天氣、農民轉作等因素，玫瑰花產量減少，台中花卉拍賣市場到貨量減少約2成，量少加上情人節需求量增加，本土、進口玫瑰花零售價都上漲，業者則準備其他平價花款供民眾搭配，讓民眾都能在預算內買到漂亮花束。

台中花卉市場經理劉明卿說，受氣候影響，花卉市場的玫瑰花到貨量減少約2成多，情人節將近越來越多人前來訂花、買花，預計2月12到14日是銷售量最高峰。西洋情人節是世界性的節日，大家都在搶花，花價一定會漲，加上情人節若逢假日，民眾會安排出遊、吃大餐，花的銷量不高，但今年適逢平日，預期訂花的民眾會增加。

劉明卿表示，去年情人節前進口玫瑰花拍賣最高價每把（20枝）1800元，今年這周以來拍賣價也節節上漲，9日進口玫瑰花拍賣價最高1把已達2188元、本土玫瑰花年拍賣價最高1把1300元。零售業者販售進口玫瑰花依照不同分級價格進口每枝要價300元左右；本土玫瑰花每枝則約70到150元。

業者石素銀指出，雖然今年因天氣冷玫瑰花價上漲，但也因此今年花的品質很好、大朵又漂亮，但為了讓消費者有更多選擇，店內也有百合、桔梗、滿天星、鬱金香、香皂花等讓消費者可以自由搭配，其中香皂花雖非真花，但價格較低，且模樣逼真有淡淡香味，也有民眾會選擇買香皂花搭配。

石素銀說，今年自農曆過年後就開始有客人來訂花，買氣不差，也有民眾訂了99朵玫瑰要價上萬元，10日就要出貨了，雖花店做了「香皂花」作為替代品，但主要還是希望以販售台灣切花為主，希望藉由不同花卉的搭配，讓大家買到漂亮的花束過情人節。