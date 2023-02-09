截至台灣時間9日下午17時，官方統計土敘大地震罹難人數已超過16,000人，包括土耳其12,873死、敘利亞1,262死，以及反叛軍控制區的1,900死，一張張空拍照片顯示，建築物被夷為平地、地面上無處不是萬人坑，令人心碎。現場更拍到，偉大父親生前緊抱兒子，獲救時已成冰冷屍體，孩子最後竟奇蹟生還，也讓現場搜救隊員淚水奪眶而出。

隨著世界多國前往土敘邊境賑災，不到最後一刻不放棄，搶救壓在瓦礫堆下任何可能的生還者，每當搜救隊搬開巨大石堆的那一刻，背後都藏著不為人知的故事。這段搶救過程發生在敘利亞阿夫林（Afrin），只見數名民防成員「白頭盔」圍繞著一具被活埋的成年男子，當他們奮力拉出後已無生命跡象，沉重同時，鼓舞人心的時刻即將發生，下面竟出現一名意識清楚的孩童，原來他們是一對父子。地震發生時，死者用肉身保護兒子，小男孩獲救後隨即被送往醫院，奇蹟存活。

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The moment when a father, a true hero, covered his son with his body during a tragic earthquake. As it turned out, this saved his life, the son is alive. Salute to this father & all the humanitarian workers. #earthquake #earthquaketurkey pic.twitter.com/SBI01vLziy — Gunnar van der Hoofd (@Gunnarvdhoofd) February 9, 2023

無法言喻的偉大父愛讓每個看過的網友感慨留言，稱「儘管大家都在等待死亡，情況是如此糟糕，但這是一場勝利…」、「這該死的心痛!」、「這位父親做出選擇，這意味著整個家庭都沒有死，他們一直同在。」