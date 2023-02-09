有些人談戀愛時，認為彼此看待感情方式應對等，才能走得長久，但有的人容易有戀愛腦，一旦有了對象就會不顧一切付出。《搜狐網》近日分享3個談戀愛容易失去自我的星座，為了愛人他們願意付出所有，就算把自己搞得傷痕累累也無所謂。

1、天蠍座

天蠍座在不熟的人面前，總是表現出高冷的模樣，看似不好親近，不過一旦關係拉近了，他們就會展現最真實的自己，在愛人面前更是如此，會將一切都投資在感情上，愛人愛得毫無底線，就算對方未付出對等的愛，他們一廂情願也不後悔。

2、雙魚座

雙魚座感情豐富，心中總是有許多小劇場，經常因戀愛而失去自我，他們只要有了喜歡的對象，就會盡全力付出，就算對方沒有把他視為全世界，雙魚座也毫不在乎，佔有慾讓他們越陷越深，甚至成為愛情的囚鳥，雙魚座依舊覺得很幸福。

3、巨蟹座

巨蟹座非常顧家，而且很有責任感，談一段戀愛時，幾乎都是以結婚為前提，腦中總是腦補各種結婚畫面，對待感情義無反顧，只要愛人想要什麼，他們都會盡全力配合，而且心甘情願，就算知道自己可能只是被利用，他們依舊難以放手。