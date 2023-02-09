2023士林官邸鬱金香展是以「遇見愛」為主題，今年共栽植超過13萬株、20種以上鬱金香，不同顏色的鬱金香代表不同的花語。（鄧博仁攝）

2023士林官邸鬱金香展是以「遇見愛」為主題，今年共栽植超過13萬株、20種以上鬱金香，不同顏色的鬱金香代表不同的花語。（鄧博仁攝）

2023士林官邸鬱金香展，鬱金香處處盛開，美不勝收。（鄧博仁攝）

2023士林官邸鬱金香展，鬱金香處處盛開，美不勝收。（鄧博仁攝）

2023士林官邸鬱金香展，鬱金香處處盛開，民眾忙著捕捉美麗的鬱金香與公園內的裝置藝術。（鄧博仁攝）

2023士林官邸鬱金香展，鬱金香處處盛開，民眾忙著捕捉美麗的鬱金香與公園內的裝置藝術。（鄧博仁攝）

2023士林官邸鬱金香展，鬱金香處處盛開，美不勝收。（鄧博仁攝）

2023士林官邸鬱金香展，鬱金香處處盛開，美不勝收。（鄧博仁攝）

2023士林官邸鬱金香展，鬱金香處處盛開，美不勝收。開展第一天，吸引許多民眾前往觀賞。（鄧博仁攝）

2023士林官邸鬱金香展公園處配合今年遇見愛的主題，員工們也親自打造一系列沉浸式展區，展區內的裝置物如荷蘭風車、木鞋、繪馬、行李箱等，都是同仁手工製作。（鄧博仁攝）

2023士林官邸鬱金香展公園處配合今年遇見愛的主題，員工們也親自打造一系列沉浸式展區，展區內的裝置物如荷蘭風車、木鞋、繪馬、行李箱等，都是同仁手工製作。（鄧博仁攝）

2023士林官邸鬱金香展，鬱金香處處盛開，美不勝收。參觀民眾搶著與美景合影留念。（鄧博仁攝）

2023士林官邸鬱金香展富有情調的大型泡泡讓人充滿對愛情的嚮往，就像宮崎駿電影裡「崖上的波妞」。（鄧博仁攝）

2023士林官邸鬱金香展富有情調的大型泡泡讓人充滿對愛情的嚮往，就像宮崎駿電影裡「崖上的波妞」。（鄧博仁攝）

台北市長蔣萬安9日出席士林官邸鬱金香展，角色扮演音樂家，他致詞時特別為土耳其地震祈福。（鄧博仁攝）

台北市春季花展第二部曲士林官邸鬱金香展9日登場，2023士林官邸鬱金香展是以「遇見愛」為主題，今年共栽植超過13萬株、20種以上鬱金香，不同顏色的鬱金香代表不同的花語，公園處處長黃淑如指出，公園處配合今年遇見愛的主題，員工們也親自打造一系列沉浸式展區，展區內的裝置物如荷蘭風車、木鞋、繪馬、行李箱等，都是同仁手工製作，運用大型裝置物，讓民眾身歷其境，與之互動，給您新體驗，美照拍不完。

其中展區首先映入眼簾的是羅曼蒂克的荷蘭「庫肯霍夫鬱金香公園」經典場景，將荷蘭三寶鬱金香、風車、木鞋呈現於大門口，走進園區彷彿來到愛的國度「荷你相遇」；接著往前走，公園處將日本祈願儀式搬進園區內，紙鶴裝置物代表幸運、感恩、長壽以及對愛情專一的形象，復刻愛心繪馬，讓民眾許願。 另外，在百花盛開的季節中，將浪漫的白色鋼琴置於花海中央，襯著大片鬱金香，宛如韓劇裡才會出現的唯美場景；富有情調的大型泡泡讓人充滿對愛情的嚮往，就像宮崎駿電影裡「崖上的波妞」；這次展區也打造「愛情不期而遇」場景，搭配腳踏車、旋轉木馬、行李箱、站牌、演奏家等電影元素及浪漫的雨傘隧道。

台北市長蔣萬安出席開幕。因土耳其遭逢強震死傷慘重，蔣萬安致詞時提到，除了大家都知道鬱金香是荷蘭的國花，其實也是土耳其的國花，因這幾天土耳其發生大地震，希望大家也能為災區人民祈福，也為台灣遠赴災區協助救災的搜救英雄加油打氣。