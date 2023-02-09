統一投信積極響應普惠金融，多年來致力推廣共同基金定期定額，落實企業社會責任及永續發展的目標。總經理更是親自帶領實務經驗豐富的主管群，全台走透透，舉辦一系列校園理財講座，分享致富思維及實用方法，同時與系所共同規劃長期的產學合作課程。也建立青年學子專屬[email protected]帳號，持續提供免費的理財服務，要當大家投資理財的好夥伴。

統一投信主動響應投信投顧公會理財教育推廣，去年舉辦十七場校園理財講座，超過一千人次參與。從北到南，甚至跨越中央山脈至東台灣，校園理財講座完成環島一周。旗幟遍布公私立大專院校，包括臺大、新竹陽明交大、台中東海、嘉義中正、南投暨南、屏科大及花蓮東華等。

在這十七場理財講座中，統一投信主管群透過經驗分享，協助學生深入了解正確理財觀念，例如基金介紹、市場投資趨勢、投資工具與實際案例。除了單方面吸收講座課程，也鼓勵學生積極發問，為青年學子答疑解惑，消除他們對於理財的各種疑問，建立更清晰的理財思路。

講座結束後，統一投信為了實現理財教育不中斷，推出青年學子專屬的一路相隨[email protected]理財帳號，每周發送「理財大補帖」，同學有疑問也可向小編詢問，得到專業的解答。從建立觀念、提供理財工具、幫助實際執行，等於是「給魚吃、給魚竿、還教釣魚、當指導教練」，長期陪伴學生的理財道路。

考慮到講座時間有限，只能傳遞最基本的觀念。統一投信趁學生放寒假期間，舉辦了半日理財研習營，提供更完整、更多元的教學內容，並且以深入討論問答的互動模式，在最短時間打下札實的理財基礎，進一步協助年輕學子提升「財商」。

而產學界的脫鉤，使學生對產業實際運作陌生，一出社會就面臨從頭學起的窘境。為了達成產學雙贏，使學生能在畢業前就掌握實務知識，統一投信今年將與逢甲大學合作，開設共同基金課程，由實務經驗豐富的投資主管群，擔任講師分享，從基礎、實務到分組專題討論、成果發表，由淺入深分析，讓學生實際了解資產管理業的同時，增加理財知識，提升投資能力。

為了使理財教育遍地開花，未來統一投信將持續擴大與大專院校的合作，期望透過產學合力，推廣正確理財觀念並結合實務，提升台灣年輕世代競爭力，實現企業社會責任。