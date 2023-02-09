財政部也納入遞延稅收後，修正去年全年實徵淨額為3兆 2,479億元，較2021年增加3,737億元；高出預算數從原本4,950億元上修至5,237 億元，其中中央政府高出4,002億元，地方政府高出816億元。

《財政》元月稅收年減13% 證交稅連13黑
稅收豐收 租稅負擔率24年新高
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