財政部也納入遞延稅收後，修正去年全年實徵淨額為3兆 2,479億元，較2021年增加3,737億元；高出預算數從原本4,950億元上修至5,237 億元，其中中央政府高出4,002億元，地方政府高出816億元。
財政部9日公布最新稅收統計 證交稅收連13黑
財政部9日公布最新稅收統計，1月實徵淨額為1,767億元，年減13％，以證交稅減少106億元、土地增值稅減少56億元、貨物稅減少39億元較多。
財政部9日公布最新稅收統計，1月實徵淨額為1,767億元，年減13％，以證交稅減少106億元、土地增值稅減少56億元、貨物稅減少39億元較多。
財政部也納入遞延稅收後，修正去年全年實徵淨額為3兆 2,479億元，較2021年增加3,737億元；高出預算數從原本4,950億元上修至5,237 億元，其中中央政府高出4,002億元，地方政府高出816億元。
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