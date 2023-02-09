北韓8日晚在平壤金日成廣場舉行閱兵儀式，紀念北韓人民軍成立75周年，最高領導人金正恩出席活動，金正恩之女金朱愛（音）也現身。這是金朱愛第四次亮相正式活動。引人關注的是，金朱愛公開亮相均與軍事活動有關。

據韓聯社報導，北韓官媒朝中社9日報導前一晚舉行的閱兵式消息，並發布一組圖片。從圖片中可看到，金朱愛戴黑帽、穿黑外衣，牽著金正恩的手一起走紅毯入場。金正恩夫人李雪主走在兩人身後，後面有幹部們鼓掌入場。金朱愛和李雪主坐在貴賓席觀摩閱兵式。另一張圖片中，金朱愛與李雪主一同站在檢閱現場的一側，與正在檢閱閱兵隊伍的金正恩有一定距離。

朝中社介紹金朱愛時所用的稱謂逐漸「提檔升級」，引人關注。朝中社在去年11月第一次報導有關金朱愛的消息時稱其為「親愛的子弟」，第二次報導中稱「尊貴的子弟」，而本月7日的報導中指稱「尊敬的子弟」。朝中社9日報導稱，金正恩同志攜「親愛的子弟」和李雪主女士一同到達廣場。報導還稱，「尊敬的子弟」在黨組書記趙甬元和黨中央委員會李日煥、金在龍、全賢鐵的陪同下在貴賓席入座。

這是金朱愛第四次亮相正式活動。她曾於去年11月18日隨父現身「火星-17」型洲際彈道飛彈（ICBM）試射現場，同月26日參加洲際飛彈研發和試射項目有功人員合影活動，本月7日亮相建軍節75周年慶祝宴會。北韓中央電視台於上月1日報導勞動黨八屆六中全會結果時播出金正恩攜金朱愛一同視察存放「KN-23」等彈道飛彈的武器庫的畫面。若包括該活動，金朱愛共四次公開露面。引人關注的是，金朱愛公開亮相均與軍事活動有關。

韓國統一部就朝媒頻繁聚焦金朱愛的活動指出，將此舉視為朝方為接班工作鋪路為時尚早，但政府不排除一切可能，密切關注相關情況。