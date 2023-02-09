新光三越信義新天地Jo Malone 2023胭紅玫瑰限定版香水，6000元。（新光三越提供）

新光三越信義新天地YSL奢華緞面絲絨脣膏，推薦價1550元。（新光三越提供）

SOGO復興館DIPTYQUE 2023限量杜桑淡香精75ml，5000元。（SOGO提供）

SOGO復興館Pandora 2023全新一季珠寶系列，手鏈3280元、串飾1880元起。（SOGO提供）

SOGO敦化館MIKIMOTO日本Akoya珍珠18K黃金鑽石墜鍊，5萬元。（SOGO提供）

微風信義Penhaligon’s Artemisia淡香精，推薦價7300元、Quercus古龍水推薦價5700元。（微風提供）

微風信義Van Cleef & Arpels Lucky Spring手鏈＋5枚墜飾，推薦價15萬6000元。（微風提供）

西洋情人節下周二（14日）將至，也是情侶間送禮的旺季，百貨觀察，飾品、香氛、美妝類仍是贈禮主流，且發現近年中性飾品也成新寵，適合男性的珍珠、銀飾類也愈來愈受歡迎，可輕鬆搭出情侶感，香氛香水也是不易出錯的首選，去年亦是百貨節慶銷售之冠。

新光三越信義新天地觀察，中性飾品近幾年崛起，除了漸有男性也戴起珍珠飾品，銀飾更是充滿魅力的男性飾品之一，例如今年SWAROVSKI情人節系列，也邀請人氣男團Ozone的6位團員，化身為粉色系男孩，展現男性不同風格的魅力；而APM Monaco也推薦ROCK密鑲鏈環手鍊，情侶之間可以ROCK系列互相搭配。

SOGO百貨台北店即起至2月14日，同步展開情人節檔期、Final sale，同時搭配指定業種加碼，男女服飾、鞋、內衣、配件等單筆滿3000元送200元，復興館推薦時尚精品、包款、各式潮流配件；敦化館（10日）至2月14日期間最高享15%回饋。

微風積點禮遇會員即起至2月14日，在微風廣場、微風南京、微風信義、微風南山各館香氛保養指定櫃位，滿3000元即贈2140會員點數；使用Breeze Pay微風錢包結帳，單筆滿1314元以上，還可抽「大地酒店平日奇岩雙人住宿券」。

微風觀察，禮品中最受男女喜愛，也最能散發魅力的香氛保養，位居送禮之冠，今年各品牌都推出自家最厲害的玫瑰香調、櫻花香調等應戰，如Jo Malone London玫瑰花語系列、Penhaligon’s年度熱賣香水Quercus，及BYREDO、Maison Francis Kurkdjian等各家精選香氛。再來就是保值又有意義的珠寶飾品，如高級珠寶Chaumet，推出暗喻戀人間的結合和承諾的Liens Evidence系列、Bvlgari代表著新生與永恆的B.zero1系列、Qeelin的Yu Yi系列等。