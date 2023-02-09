甫上任的桃園市長張善政8日在介紹桃捷董事長沈志藏時，直言外界的聲音他聽到了，桃捷營運量並不高，副總卻比雙北還多，因此在用人唯才的前提下，當前只會留下一位副總。對此，媒體人黃揚明今（9）日在臉書披露，每個副總背後都有政治勢力，張善政值得掌聲鼓勵。

張善政在市政會議中多次強調，市政應「用人唯才」，同時不諱言提到，過去許多議員都一再提醒桃捷公司用人有酬庸問題，自己在秉持專業的前提下，將酬庸心態「除惡務盡」。另沈志藏也表示，4名副總當中，1名會先解除代理副總職務、回歸高級管理師；另外2名仍在勞資協議中，將會由唯一留下、暫代總經理的副總負責溝通協調。

黃揚明指出，政治上做人情簡單，桃捷每個副總背後一定都有一股政治勢力，要立刻縮減副總人數，是會得罪人的，張善政這樣的作法值得掌聲。另他也不解，其他縣市如台北捷運副總3人、新北捷運副總1人、高雄捷運副總2人，為什麼鄭文燦前市府任內桃園捷運要聘到4個副總？

對於黃揚明的疑惑，網友紛紛留言表示，「鄭文燦這麽政通人和，原來是用酬庸啊，雨露均霑人人都有」、「所以鄭文燦高升副院長，一樣會利用公家的錢，酬庸人事浪費民脂民膏」、「桃園升格直轄市後，鄭不知像這樣浪費了多少納稅人的錢」、「做個大好人每個人都會啊，特別是還不用花到自己的錢」；不過也有人為鄭文燦緩頰，稱「四直接刪到一，這不會差太多嗎？桃園比台北大欸」、「可能鄭文燦朋友太多，包袱太重。」