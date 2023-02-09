國門鬆綁後，外籍入境人數增加，連月來台北市警方發現，包括台北車站、南港展覽館與信義區街頭，都有印度籍人士隨機向民眾攀談，提及占卜、星座、祈福等語，再用「紙條寫字」調包的魔術手法，讓民眾誤以為他們有讀心術，藉此索取算命報酬。信義警分局日前即在百貨公司旁，查獲印度籍男子涉案，依詐欺罪嫌送辦。

信義分局指出，三張犁派出所1月下旬起陸續接獲多起110報案，有外國籍男子在百貨商圈周邊隨機找路人搭話要錢，本月4日晚間再次接獲110報案，松壽路百貨旁有外籍男子詐騙，當時正好有員警在附近擔服巡邏勤務，立即到場將該名詐欺得手600元的印度男子帶回偵辦。

警方調查，42歲印度籍男子是假借展示占星術的話術詐騙民眾，先是要求民眾在紙上寫下顏色或5到10的一個數字，只要外籍男子猜中顏色或數字，就會聲稱猜中能帶來好運，並向民眾索取財物。警方說，被害人因未曾遇過類似事件因此多會勉為其難配合給錢，全案警詢後依涉嫌詐欺罪移由台北地方檢察署偵辦。

無獨有偶，北市警南港分局去年12月也在南港展覽館旁，陸續查獲3名印度籍男子以同樣手法詐欺。當時警方就公布他們所謂的讀心術，是用英語向路人攀談後，拿紙條塞給對方，自己再拿其他紙條要民眾寫下數字，之後要民眾打開原本的紙條，並正確說出數字為多少。事實上，他們是以魔術手法偷天換日，讓人誤以為猜中，之後再纏著民眾索取報酬。

信義分局指出，將針對此類詐騙手法組成宣導團主動利用里鄰舉辦各類活動時機及通訊網路等多元管道，持續針對民眾實施宣導，以有效降低案件發生，並呼籲民眾遇到此類詐騙案件，千萬不要掏錢，因為外籍犯嫌只要看到民眾掏出錢，就會一直纏著，沒完沒了，呼籲民眾立刻報案，因這些犯嫌只要看到警察出現，就會知難而退。