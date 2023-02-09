經濟部能源局計畫在彰化縣大城鄉推動「彰化大城光電示範區 」，多位於彰化縣國土計畫的農業發展區，16日下午2點30分將在大城鄉全安宮舉辦說明會。（彰化縣環保聯盟提供／吳敏菁彰化傳真）

經濟部能源局計畫在彰化縣大城鄉推動「彰化大城光電示範區」，粗估400公頃，環團指出，超過15個大安森林公園的規模，非常驚人，且多位於彰化縣國土計畫的農業發展區，衝擊當地生計；能源局強調，16日將舉辦說明會，徵求地主、使用人的意願，並非一體全變更。

近日大城鄉台西村等預設畫定光電區的地主、居民和環團，都收到經濟能源局的說明會通知單，指出為提升民眾對「彰化大城光電示範區」開發方式之認識，這次會議也攸關土地所有權人及居民權益，敬請踴躍參與，並表達對大城鄉光電之意見，供光電政策推動之參考。

經濟部能源局計畫在彰化縣大城鄉推動「彰化大城光電示範區 」，多位於彰化縣國土計畫的農業發展區，16日下午2點30分將在大城鄉全安宮舉辦說明會。（彰化縣環保聯盟提供／吳敏菁彰化傳真）

「真的、假的？田地種植的好好，要拿去種電？」彰化縣環保聯盟連日走訪附近農民，都表達不解、驚訝，表示不知道又要打什麼主意。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英指出，平常南下看到雲林、台南、屏東，農漁村地景逐漸被光電吞噬，糧食安全堪憂，現在輪到彰化？且範圍不在農委會「公告嚴重地層下陷地區不利耕作得設置綠能設施之農業用地範圍」內，而是彰化縣國土計畫劃設的農業發展區，具備農業生產環境，目前也大多維持農用。

彰化縣環保聯盟指出，氣候變遷應確保糧食安全，犧牲農地發展綠電，本末倒置，光電開發應以屋頂優先，反對可耕種農地種電，呼籲更多人一起來關心這個案子。

經濟部能源局計畫在彰化縣大城鄉推動「彰化大城光電示範區 」，多位於彰化縣國土計畫的農業發展區，16日下午2點30分將在大城鄉全安宮舉辦說明會。（彰化縣環保聯盟提供／吳敏菁彰化傳真）

經濟部能源局表示，之前會同農委會現勘，訴求大城鄉風頭水尾，同意以變更土地使用的方式，轉型光電專區，因而將大城台西村、西港村、頂庄村、公館村、東港村等地納入示範區。

經濟部能源局強調，變更不是全部一體變更，前提是取得地主和主要使用人同意，舉辦說明會同時也要徵選廠商來推動公民電廠，邀請有意願的地主或以入股方式，或採電廠收益回饋地方，台灣尚無先例，大城鄉打前鋒作為優先推動區，將尊重地方意願和種植的需求。