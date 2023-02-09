台灣世界展望會「籃海計畫」在暨南國際大學舉行中區期中交流賽，南投縣長許淑華、暨大校長武東星等人到場為球員加油。（楊靜茹攝）

台灣世界展望會起初在東部成立3支球隊推動「籃海計畫」，盼透過籃球運動協助孩子強化心志並翻轉人生，如今全台已有10支球隊，9日在南投縣埔里鎮國立暨南國際大學舉行中區期中交流賽，南投縣長許淑華特地前往鼓勵，並擔任開球嘉賓，展望會長李紹齡、暨大校長武東星也特地到場幫孩子加油。

台灣世界展望會起初在花蓮、宜蘭、台東打造3支球隊推動「籃海計畫」，藉由籃球運動訓練，帶領孩子學習自律、榮譽、堅持、挑戰自我及團隊合作等，讓青少年不只埋首學業，而是能夠從手中的籃球開始追求夢想，成就更好的自己，今年度南投縣成立「霧社鷹隊」、「山城衝鋒槍隊」、「信義夢幻隊」3支球隊，9日在暨大舉行中區期中交流賽，60名選手球場上切磋球技。

李紹齡表示，一群熱愛籃球的國中生加入籃海計畫，3支球隊從隊名、隊徽到隊服，都是孩子所發想、設計，「霧社鷹隊」來自風景秀麗的仁愛鄉，霧社櫻及山區翱翔老鷹，成為孩子們的象徵；「山城衝鋒槍隊」以NBA湖人隊的黃色作為主色調，手持衝鋒槍的山豬展現孩子們的拚勁；「信義夢幻隊」以只輸過1場球賽的NBA夢幻隊為目標，水鹿則是球隊吉祥物。

台灣世界展望會「籃海計畫」，透過籃球運動讓同儕間彼此影響、一起進步。（楊靜茹攝）

南投縣有3支籃球隊加入「籃海計畫」，球員請縣長許淑華簽名留念。（楊靜茹攝）

許淑華感謝世界展望會長期照顧偏鄉孩童，透過籃海計畫，看到孩子們驚人的創造力。許淑華說，希望孩子們透過體育活動，培養專注力及自制力，未來縣府也提供出國留學計畫，由縣府出資讓孩子增廣見聞，體育方面將提供選手、教練獎助金，讓他們能發揮所長，為南投爭光。

台灣世界展望會指出，他們運作來自各界捐款，在台灣已資助4萬5千名弱勢兒少。認為運動對孩子是很好的發洩管道，籃球則是費用最低且隨處可從事的運動，籃海計畫就此產生，並非希望他們成為職業球星，而是透過培訓活動，讓同儕間彼此影響、一起進步，期待明年可以達到20支隊伍，藉由運動讓孩子品格與學業穩定成長。