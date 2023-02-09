嘉義縣長翁章梁在重新開張的縣府員工餐廳取餐。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣政府員工餐廳歇業1年整修，9日重新開幕，空間敞亮，建置wifi及視聽硬體設施，不使用明火烹煮，引進中央廚房廠商經營，安全又衛生，縣長翁章梁與縣府員工一同用餐體驗，肯定用餐環境及品質。

翁章梁9日中午特別到縣府員工餐廳用餐，夾了雞腿、豬排、清炒花椰菜等菜色，他笑說，不用百元就能吃到雙主菜，太划算了。

嘉義縣政府員工餐廳整修後空間敞亮，9日重新開張。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

翁章梁說，縣府餐廳經過整修，空間乾淨明亮、充滿現代感，還有咖啡吧檯能享用飲品，期待未來此空間不僅吃午餐，還有多功能用途，能在此處洽公、開會或舉辦說明會、聯繫感情等，將場地效益極大化。

縣府表示，員工餐廳自2021年12月底歇業，2022年規畫、設計及整修，改組後的縣府員工消費合作社於今年1月重新招商，委託梅景食品股份有限公司經營，本月9日開始營業。

嘉義縣政府員工餐廳整修後重新開張，員工用餐。（嘉義縣政府提供／廖素慧嘉縣傳真）

縣府行政處長邱美切指出，原本的員工餐廳設備老舊、燈光昏暗、廚房區潮濕，利用餐廳歇業期間，整修改善餐廳硬體環境，空調、燈光、桌椅及地板牆面全部翻新，建置wifi及視聽硬體設施，不使用明火烹煮，改引進中央廚房廠商經營，安全又衛生。

翁章梁鼓勵業者，未來可多元化經營販售餐盒、自助餐、飲料或簡易麵食，滿足員工多元化的餐飲需要。